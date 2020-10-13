شكرى يؤكد تمسك مصر بحل "ليبي ـ ليبي".. ويكشف مسار التعاون مع الأردن والعراق

كتب: أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيريه الأردني والعراقي، إن آليات التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، تتم على أساس التعاون وأطر التفاهم المشترك، عبر الاجتماعات الدورية بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر منذ البداية مهتمة بحل الأزمة الليبية على أساس حل ليبى ليبى بعيدا عن التدخلات الخارجية، مشيرا إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودور القاهرة فى حل الأزمة في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، مؤكدا أن مصر أكدت ضرورة وقف الأعمال العدائية وعدم تجاوز خط سرت والجفرة فى ليبيا، مشيرا إلى وجود حوارات في مصر حول الوضع الميدانى والعسكري والمسار الدستورى، موضحا أن القاهرة تتطلع إلى أن يتم حل الأزمة الليبية ويتم رسم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ويتمكن الشعب الليبى من تحقيق إرادته، متهما أطراف إقليمية تزعزع أمن واستقرار ليبيا بدفع عناصر إرهابية ومتشددة.

بدوره، أكد وزير خارجية الأردن وجود علاقات قوية وراسخة بين البلدان الثلاثة، مشيرا إلى أن الأرضية التى ينطلق منها الاردن كيفية تعظيم استفادة الدول الثلاث، موضحا أنها نواة لتعاون عربى مشترك.

وأشار إلى أن هناك توافق على إقامة المدينة الصناعية بعد الإتفاق على الأطر القانونية، مؤكدا أن موضوع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومن ثم إلى مصر هام للغاية، مؤكدا أن هناك أساس للتعاون الكبير بين البلدان الثلاثة في قطاع النفط والطاقة والكهرباء، مشددا أهمية تعزيز الأمن الغذائى والدوائى بين البلدان الثلاثة.