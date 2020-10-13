شركة مياه أسيوط تنظم ورشة عمل لتعليم مبادئ الإسعافات الأولية

كتب أحمد حسن

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اليوم دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان" المبادئ الأولية للإسعافات الأولية" بالتعاون مع الفريق الطبى بمعهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمحافظة أسيوط التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية المعلنة طبقا لقرار مجلس رئاسة الوزاراء للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الهدف من مثل هذا الدورات التدريبية تمكين أبناء الشركة من المهارات الأساسية للاسعافات الأولية وكيفية إجراء مثل هذه الاسعافات،والاجراءات الصحيحة للتعامل مع المواقف الطارئة التى تتطلب التدخل السريع بالمساعدة، والوصول إلي أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة.

وأضاف اسلام حمدان مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في كافة المجالات المتخصصة بمركز التدريب والخدمات يأتى من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والثقافى على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف التخصصات.