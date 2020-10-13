وكانت سنغافورة قد سجلت أمس 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية تسجل منذ 12 مارس الماضي وتضمنت الإصابات حالتين وافدتين وحالة من المجتمع المحلي وحالة من العمال المهاجرين.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة بينما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و728 حالة.