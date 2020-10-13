طهران (أش أ)

سقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية صباح اليوم الثلاثاء، فى الأراضى الزراعية بقرية (اوزن تبه عليا) التابعة لمدينة "بارس اباد مجان" فى شمال إيران عند الحدود مع أذربيجان، وأكد مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- تحطم الطائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن مصدر هذه الطائرة وملكيتها قيد التحقيق، فضلًا عن عدم وقوع أي خسائر جراء هذا الحادث.

وذكرت مصادر محلية عن احتمالية أن تكون الطائرة تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، ضمن المعارك التي يخوضها البلدين.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين من الأرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ قولهم إن 17 جنديا آخر قُتلوا في الصراع مع أذربيجان ليرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 542 منذ نشوب القتال في 27 سبتمبر.

ووصل الصراع بين الجانبين إلى أسوأ مستوياته منذ تسعينيات القرن الماضي عندما سقط نحو 30 ألف قتيل.

وكان قد قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حواره مع إلهام علييف رئيس أذربيجان بشأن الصراع الدائر في ناجورنو قرة باغ .