اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:54 م
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سقوط صاروخ فى إيران جراء المعارك فى منطقة المعارك فى قره باغ

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:00 م
سقوط صاروخ فى إيران جراء المعارك فى منطقة المعارك فى قره باغ انفجار - أرشيفية
وكالات

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سقط صاروخ مساء اليوم الثلاثاء داخل الأراضي الإيرانية، جراء المعارك الدائرة في إقليم قره باغ بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال عليار راستكو مساعد حاكم إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني للشؤون الأمنية والسياسية، إن الصاروخ سقط في محافظة هريس على بعد سبعين كيلومترا شمال شرقي مدينة تبريز مركز الإقليم.

وأكد راستكو أن الصاروخ انفجر بعد سقوطه في أرض زراعية، من دون إحداث أي خسائر مادية أو بشرية.

وسقطت خمسون قذيفة على الأقل داخل الأراضي الإيرانية، منذ بدء العمليات العسكرية في قره باغ.

 

صاروخ

إيران

قره باغ

أرمينيا وأذربيجان

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