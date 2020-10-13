سفارة بنجلاديش بالقاهرة تهدى مكتبة الإسكندرية صورة نادرة

الإسكندرية جاكلين منير

أهدت سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة مجموعة من الصور النادرة إلى متحف السادات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، والتى تجسد العلاقات بين القاهرة ودكا خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء بنجلاديش الشيخ مجيب الرحمن؛ والذى تولى منصب رئيس دولة بنجلاديش ثم منصب رئيس الوزراء.

وقد تمت إضافة الصور إلى العرض المتحفى داخل المتحف لفترة معينة تكريمًا لهذا الإهداء.

وتُعد مصر من أوائل الدول التى اعترفت بسيادة واستقلال بنجلاديش، واستمرت الزيارات المتبادلة بين البلدين بدءًا من تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتعد أول زيارة للرئيس السادات إلى بنجلاديش فى 25 فبراير 1974.