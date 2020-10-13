سعر الدولار ينخفض اليوم قرشين.. ويسجل 15.65جنيه بالأهلى

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 13-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا انخفاضا ملحوظا مابين قرش لـ قرشين فى بعض البنوك العاملة بمصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى انخفاضا بمقدار قرش 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وانخفض ايضا فى بنك عودة بقيمة قرشين ليسجل اليوم 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.74 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.66 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.64 جنيه.
15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.74 جنيه.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.65جنيه.
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.75 جنيه.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.65 جنيه.
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.75 جنيه.
ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء إذ عادو المتعاملون في السوق شراؤه، على الأخص مقابل العملات المناظرة الأعلى مخاطرة، بعد أن بدا أن السلطات الصينية تسعى لكبح ارتفاعات في اليوان سجلها في الآونة الأخيرة.
وخسر الدولار الأسترالي نحو نصف بالمئة، إذ تلقى ضربة إضافية من تقارير لوسائل الإعلام ذكرت أن الصيت أوقفت استيراد فحم من البلاد مع تدهور العلاقات بينهما.
لكن الإقبال على المخاطرة بصفة عامة تلقى الدعم من الأمل في أن يتغلب نائب الرئيس السابق جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر وأن يدفع تحفيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة فيروس كورونا.
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