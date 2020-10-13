اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:57 ص
خالد صلاح
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زعيم تحالف "يمينا" الإسرائيلى يهاجم نتنياهو لسوء التعامل مع كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:00 ص
زعيم تحالف "يمينا" الإسرائيلى يهاجم نتنياهو لسوء التعامل مع كورونا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أ ش أ

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هاجم زعيم تحالف "يمينا" نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، متهمًا إياه بسوء التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية عن بينيت قوله: "السيد رئيس الوزراء.. هل تعلم لماذا كل فقدان الثقة هذا في الحكومة؟ لأنك لا تقول الحقيقة.. الإغلاق ليس عنوانا للنصر بل هو عنوان للفشل.. فشل رهيب".
وأضاف نفتالي بينيت وزير الجيش السابق: "الدول التي تتصرف بشكل سيء تصل إلى مرحلة الإغلاق.. من يقول إنها جميعا تصل إلى حالة إغلاق يكذب.. الشعب فقد إيمانه بك لأنك لا تؤمن به.. من يؤمن بالشعب لا يستخدم الإغلاق ويفخر به".
كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على تمديد العمل وفق تعليمات حالة الطوارئ الخاصة أسبوعا إضافيا، على خلفية الإصابات اليومية المتزايدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


إسرائيل

بنيامين نتنياهو

كورونا

كورونا فى إسرائيل

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