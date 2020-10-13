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روسيا: نعمل على جدول أعمال اتفاقيات قمة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:15 م
روسيا: نعمل على جدول أعمال اتفاقيات قمة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وزير الخارجية الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن روسيا تعمل مع الشركاء على تنسيق جدول أعمال وصيغ الاتفاقات النهائية لقمة الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن الدولى.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الروسى: تعلمون جميعا بمبادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لعقد قمة بين الزعماء الخمسة، ونتوقع أنه بمجرد أن يسمح الوضع الصحى والوبائى سوف تنعقد هذه القمة.

 

واستطرد وزير الخارجية الروسي: "نحن على اتصال مع الشركاء لنتفق على مفهوم هذه القمة وجدول أعمالها، وصيغ الاتفاقات النهائية الممكنة".


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