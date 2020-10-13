اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تهدد بوقف التواصل مع الاتحاد الأوروبى إذا لم تحترم الشراكة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:21 م
روسيا تهدد بوقف التواصل مع الاتحاد الأوروبى إذا لم تحترم الشراكة وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن روسيا ستضطر إلى التوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبى فى حال لم يفهم الحاجة إلى محادثة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الروسى، إن المسؤولين عن السياسة الخارجية في الغرب، لا يفهمون الحاجة إلى محادثة تتسم بالاحترام المتبادل، ربما يتعين علينا التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت.

وتابع وزير الخارجية الروسى: رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الشراكة الجيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية لا تعمل، مستطردا: فليكن لهم إذا ما أرادوا.

 


لافروف

روسيا

أوروبا

الاتحاد الاوروبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة