روسيا تهدد بوقف التواصل مع الاتحاد الأوروبى إذا لم تحترم الشراكة

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن روسيا ستضطر إلى التوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبى فى حال لم يفهم الحاجة إلى محادثة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الروسى، إن المسؤولين عن السياسة الخارجية في الغرب، لا يفهمون الحاجة إلى محادثة تتسم بالاحترام المتبادل، ربما يتعين علينا التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت.

وتابع وزير الخارجية الروسى: رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الشراكة الجيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية لا تعمل، مستطردا: فليكن لهم إذا ما أرادوا.