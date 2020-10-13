رفع 1250طن مخلفات بحملة مكبرة رفع القمامة بترعة الشرقاوية

القليوبية إبراهيم سالم

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة بالاشتراك وباستخدام معدات 3 مدن لإزالة تراكمات القمامة علي ترعة الشرقاوية، بمنطقة ميت نما ومنطى، حيث تم إزالة حتي الآن من بدايه الحملة ما يزيد عن 1250طن قمامة ونقلهم بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

جاء وذلك بحضور كل من اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومصطفي حسانين نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور وبكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وتقدم المحافظ، بالشكر لكل القائمين علي الحملة لنظافة المنطقة وتطهير الترعة استجابة لشكاوي المواطنين والعمل علي توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث لهم.

وأكد المحافظ، أن المنطقة ستشمل تطوير شاملا خلال الفترة المقبلة من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة واصلاح الكوبري الحديدي علي الترعة لعبور المشاه والسيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.

وناشد المحافظ، المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الإلتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

أثناء رفع تراكمات القمامة



خلال الحملة



رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة



متابعة أعمال الحملة