وأضاف الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، معربا عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون بمثابة الإطار العام لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.