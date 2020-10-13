بغداد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى إن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة العراقية للبرلمان والقوى السياسية ستكون بمثابة الحل للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، وأوضح الكاظمي - في تصريحات خلال لقائه مع قوى سياسية ونقلتها وسائل إعلام عراقية - أن عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط هو السبب الرئيسي في الأزمة.