رئيس مجلس السيادة السودانى يوجه بتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا وأستراليا

وكالات

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، حرص واهتمام الدولة بتعزيز العلاقات الثنائية، وترقية التعاون المشترك بين السودان، وجمهورية جنوب أفريقيا وأستراليا فى كافة المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري سفيرى السودان لدى أستراليا وجمهورية جنوب أفريقيا، المتوجهان لتسلم مهامهما بالخارج، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف عبد الله.

وقال السفير أسامة صلاح الدين نقد الله، سفير السودان لدى جنوب أفريقيا فى تصريح صحفي أن رئيس مجلس السيادة، وجه بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين السودان وجمهورية جنوب أفريقيا فى المجالات المختلفة مؤكداً أنه سيعمل على دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب في كافة المجالات.

من جانبه قال السفير عبد الله وادي سفير السودان لدي أستراليا " استمعنا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي فيما يتصل بترقية وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها لما تتمتع به استراليا من إمكانيات هائلة يمكن للسودان الإستفادة منها في توفير فرص التعاون وتبادل المصالح خاصة في المجالات التنموية.