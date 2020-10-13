اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يؤكد فحص سيارات القضاة المشرفين لضمان سلامة الانتخابات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:04 م
رئيس مجلس الدولة يؤكد فحص سيارات القضاة المشرفين لضمان سلامة الانتخابات جانب من الندوة
كتب أحمد عبد الهادى - تصوير السعودى محمود

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قال المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تخصص لجان لمراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية في محيط المقار واللجان، وفترة الصمت الدعائي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتخذ حيال تلك المخالفات كافة الإجراءات القانونية. وأكد عضو الوطنية للانتخابات، أن القانون حدد دور القاضي المشرف على الانتخابات بإدارة العملية الانتخابية داخل اللجنة، ولا تكلفه بأي إشراف خارج لجنته، داعيًا القضاة المشرفين إلى التعاون مع مختلف الجهات المتداخلة في العملية الانتخابية ومنها وزارة الداخلية.
 
جاء ذلك خلال ثاني جلسات ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، والتي ينظمها مجلس الدولة اليوم بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض.
 
وأوضح المستشار فام، في إجابته على تساؤلات ومداخلات قضاة مجلس الدولة، أنه يتم فحص سيارة القضاة المشرفين، ليس بغرض التفتيش ولكن لضمان سلامة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشرفين من أعضاء مجلس الدولة أبلوا بلاءً حسنًا خلال انتخابات مجلس الشيوخ.
ووجه عضو "الوطنية للانتخابات"، القضاة المشرفين بتحرير محضر لإثبات أي إجراء يتم خلال سير العملية الانتخابية، ومنها حالات تغيب موظف من الهيئات المعاونة، وطلب موظف من الاحتياطي في هدوء لضمان سير عملية التصويت.
كما وجه المستشار فارس سعد فام، شباب قضاة مجلس الدولة بالكياسة وحسن التعامل مع كافة أطراف العملية الانتخابية، وتفهم اختلاف الثقافات الفرعية بين الريف والحضر؛ كأحد ضمانات تمثيل القضاء المشرف في الإشراف على الاستحقاقات الديمقراطية.
 
واستعرضت الجلسة تجارب القضاة المشرفين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، لمناقشتها وبحث آليات تمكين المشرفين على ممارسة دورهم في أداء مهمتهم لضمان معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون. 
 
 
الحضور بندوة مجلس الدولة
الحضور بندوة مجلس الدولة

المستشار ابراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار ابراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار خالد عتريس نائب رئيس المجلس
المستشار خالد عتريس نائب رئيس المجلس

المستشار طه كرسوع امين عام المجلس
المستشار طه كرسوع امين عام المجلس

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة

المستشارين داخل القاعة
المستشارين داخل القاعة

المستشارين
المستشارين

جانب من الحضور داخل الندوة
جانب من الحضور داخل الندوة

جانب من المستشارين
جانب من المستشارين

جانب من كلمة رئيس الهيئة الوطنية
جانب من كلمة رئيس الهيئة الوطنية

رؤساء الندوة
رؤساء الندوة

رؤساء الهيئة الوطنية و مجلس الدولة
رؤساء الهيئة الوطنية و مجلس الدولة

رئيس المجلس
رئيس المجلس

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس الدولة
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس الدولة

رئيسى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الدولة
رئيسى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الدولة

صورة تذكارية للمستشارين
صورة تذكارية للمستشارين

قادات القضاة
قادات القضاة

كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

كلمة رئيس مجلس الدولة
كلمة رئيس مجلس الدولة

مستشارى المجلس
مستشارى المجلس

وقوف المستشارين للسلام الوطنى
وقوف المستشارين للسلام الوطنى

 


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