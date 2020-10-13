رئيس مجلس الدولة يؤكد فحص سيارات القضاة المشرفين لضمان سلامة الانتخابات

كتب أحمد عبد الهادى - تصوير السعودى محمود

قال المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تخصص لجان لمراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية في محيط المقار واللجان، وفترة الصمت الدعائي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتخذ حيال تلك المخالفات كافة الإجراءات القانونية. وأكد عضو الوطنية للانتخابات، أن القانون حدد دور القاضي المشرف على الانتخابات بإدارة العملية الانتخابية داخل اللجنة، ولا تكلفه بأي إشراف خارج لجنته، داعيًا القضاة المشرفين إلى التعاون مع مختلف الجهات المتداخلة في العملية الانتخابية ومنها وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال ثاني جلسات ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، والتي ينظمها مجلس الدولة اليوم بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض.

وأوضح المستشار فام، في إجابته على تساؤلات ومداخلات قضاة مجلس الدولة، أنه يتم فحص سيارة القضاة المشرفين، ليس بغرض التفتيش ولكن لضمان سلامة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشرفين من أعضاء مجلس الدولة أبلوا بلاءً حسنًا خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجه عضو "الوطنية للانتخابات"، القضاة المشرفين بتحرير محضر لإثبات أي إجراء يتم خلال سير العملية الانتخابية، ومنها حالات تغيب موظف من الهيئات المعاونة، وطلب موظف من الاحتياطي في هدوء لضمان سير عملية التصويت.

كما وجه المستشار فارس سعد فام، شباب قضاة مجلس الدولة بالكياسة وحسن التعامل مع كافة أطراف العملية الانتخابية، وتفهم اختلاف الثقافات الفرعية بين الريف والحضر؛ كأحد ضمانات تمثيل القضاء المشرف في الإشراف على الاستحقاقات الديمقراطية.

واستعرضت الجلسة تجارب القضاة المشرفين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، لمناقشتها وبحث آليات تمكين المشرفين على ممارسة دورهم في أداء مهمتهم لضمان معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.