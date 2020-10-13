رئيس مجلس الدولة يؤكد احترام الرئيس السيسي للقضاء والاهتمام بشبابه دائما

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يحترم القضاة ويجلهم، مشيرًا إلى اهتمامه بتطوير منظومة الإدارة بما يضمن مساندة جهد القاضي، والتيسيير على المتقاضين في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لشباب القضاة، ما برز جليًا من خلال الاهتمام بتكريمهم في أكثر من مناسبة، وتوجيهه المستمر بالتدريب ورفع الكفاءات لضمان أداء متميز، وكذلك اهتمامه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحاكم والهيئات القضائية، وكذلك خلال انتخابات مجلس النواب المرتقبة.
رئيس مجلس الدولة يؤكد احترام الرئيس السيسي للقضاء والاهتمام بشبابه دائماالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:43 ص
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
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