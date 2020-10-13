اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس الدولة يؤكد احترام الرئيس السيسي للقضاء والاهتمام بشبابه دائما

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:43 ص
رئيس مجلس الدولة يؤكد احترام الرئيس السيسي للقضاء والاهتمام بشبابه دائما المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يحترم القضاة ويجلهم، مشيرًا إلى اهتمامه بتطوير منظومة الإدارة بما يضمن مساندة جهد القاضي، والتيسيير على المتقاضين في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لشباب القضاة، ما برز جليًا من خلال الاهتمام بتكريمهم في أكثر من مناسبة، وتوجيهه المستمر بالتدريب ورفع الكفاءات لضمان أداء متميز، وكذلك اهتمامه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحاكم والهيئات القضائية، وكذلك خلال انتخابات مجلس النواب المرتقبة.
 
 
 
 

مجلس الدولة

الوطنية للانتخابات

انتخابات النواب

اخبار المحاكم

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة

السيسي

السيسي والقضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة