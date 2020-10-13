رئيس كردستان العراق يثمن دعم أمير الكويت المستمر للاجئين في بلاده

كتب : أحمد جمعة

قالت رئاسة إقليم كردستان العراق، فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وأمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، بحثا العلاقات بين إقليم كردستان والكويت، وأكدا على تعزيزها في جميع المجالات. وذكرت رئاسة كردستان أن رئيس إقليم كردستان اجتمع صباح اليوم الثلاثاء في قصر البيان مع أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقدم بارزاني التعازي مجدداً باسم شعب وحكومة إقليم كردستان إلى الأمير وشعب وحكومة الكويت، معبراً عن تضامنه وتعاطفه باسمه وباسم شعب كردستان لوفاة المغفور له أمير الكويت السابق.

كما هنأ رئيس كردستان أمير الكويت الجديد على تسلمه مقاليد الحكم، متمنياً وافر النجاح والتوفيق له والمزيد من التقدم للكويت، فيما شكر أمير الكويت زيارة رئيس إقليم كردستان وتقديمه التعازي والمواساة.

وبحث الجانبان العلاقات بين إقليم كردستان والكويت، وأكدا على تعزيزها في جميع المجالات، وقدم بارزاني شكره للدعم والمساعدات الإنسانية الكويتية لإقليم كردستان وخاصة في الإعانات المرسلة للاجئين السوريين والنازحين العراقيين في إقليم كردستان، كما أشاد بدور وفعالية ونشاطات القنصلية العامة للكويت في إقليم كردستان.

وتم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحضور الوفد المرافق لرئيس إقليم كردستان.

وأكد مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، أن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى الكويت "أخوية وهي زيارة وفاء وتقدير لقائد إنساني كبير، (الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، معبراً عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للإقليم متى ما كان هنالك احتياج فعلي.