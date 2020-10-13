اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:00 م
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تحدي إنجازات السيسي..

رئيس شعبة سيارات القاهرة يشيد بتوطين الصناعة وتشجيع استخدام الغاز بعهد السيسى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:30 ص
رئيس شعبة سيارات القاهرة يشيد بتوطين الصناعة وتشجيع استخدام الغاز بعهد السيسى اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة
كتبت : أماني سمير

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قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة إن بوادر برنامج الإصلاح الاقتصادي باتت واضحة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات وخاصة السيارات، أبرزها توطين الصناعة المحلية وتشجيع صناعة السيارات مع تقديم بعض الحوافز للمصنعين والتشجيع علي استخدام السيارات الكهرباء والسيارات التي تعمل بالغاز مع حافز كبير وهو زيرو جمارك علي هذه السيارات وبالتالي الاعتماد علي الطاقة النظيفة ومنع التلوث وتوفير أسعار البنزين.
 
أما بخصوص القرارت الجمركية الأخيرة بالفعل سوف تدعم قطاع تجارة السيارات بشكل كبير ليكون السوق مفتوحا بشكل أكبر، وبالتالي استثمارات جديدة وكل هذا سيعود على المستهلك المصري بالنفع سواء في مسألة الأسعار أو التنوع.
 

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