رئيس جامعة طنطا : لجنة عاجلة لدرلسة السلامة الانشائية لمستشفي الطوارئ

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، تكليف مركز البحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة بإعداد تقرير فنى عن حالة مبنى مستشفي الطوارئ الجامعي والوقوف علي اساليب معالجة المشاكل التى تواجه المستشفى ووضع خطة مقترحة للتطوير جاء ذلك عقب الزيارة المفاجأة التى أجراها اليوم للمستشفى والتى استغرقت 3 ساعات .

وخلال الزيارة، استمع الدكتور عماد عتمان إلى ملاحظات إدارة المستشفى حول المشاكل التي تعوق تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الاستيعابية ومنها تهالك شبكة الصرف الصحى وانهيار طبقات التشطيب الداخلية والخارجية، وعدم استكمال الخدمات.

ووجه القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بضرورة المتابعة الدورية للأجهزة وإجراء الصيانة الخاصة بها بشكل منتظم، بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضي والمترددين على المستشفي من محافظات الدلتا الخمس .

رافق "عتمان" في زيارته للمستشفيات الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى ، والدكتور محمد حنتيرة، مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور أيمن سلام مدير مستشفى الطوارئ.

كما وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بسرعة الانتهاء من جزء من مبنى إعدادي ومدنى والجارى إنشاؤه بكلية الهندسة واستلامه من المقاول فى أقرب وقت ممكن لخدمة العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي السبت المقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجراها الدكتور عماد عتمان، اليوم، لكلية الهندسة برفقة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك فى إطار متابعة الإنشاءات الجديدة بالكليات استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، والتى رافقه خلالها الدكتور محمود ذكى عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتور محمد حسين المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية .

يذكر أن مبنى مدنى وإعدادي بكلية الهندسة واحدًا من 10 مشروعات إنشائية جارى تنفيذها بجامعة طنطا خلال العام المالي 2020/2021 بتكلفة 122.5 مليون جنيه.