اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:15 م
رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة.. تعرف عليها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور وليد طلعت عبدالحميد الأستاذ بقسم العلاج الطبيعى للأعصاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة قائما بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون التعليم  والطلاب، وتعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقيام الدكتور أحمد أبو اليزيد الصاوي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القرارات أيضا، تعيين الدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي، وقيام الدكتورة عبير أحمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري بأعمال رئيس مجلس قسم الفسيولوجيا الطبية.


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