اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس برلمان العراق يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسى زيارة وفد بغداد إلى باريس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:57 م
رئيس برلمان العراق يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسى زيارة وفد بغداد إلى باريس رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن الأخير بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد جان نويل بونيو زيارة الوفد العراقى إلى باريس الأسبوع المقبل.
 
وقال المكتب في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد جان نويل بونيو.
 
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المتنامية بين البلدين، ونتائج زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون إلى بغداد مؤخرا، والملفات التي سيبحثها وفد الحكومة العراقية خلال الزيارة المقررة إلى باريس الأسبوع المقبل، فيما أكد الحلبوسي حرص بلاده على توسيع أفق التعاون، وبناء شراكة ستراتيجية بين البلدين.
 
 
من جهته، أكد القائم بالأعمال الفرنسي رغبة بلاده بالتعاون الجاد مع العراق، من خلال المشاريع الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

رئيس البرلمان العراقى

محمد الحلبوسى

القائم بالأعمال الفرنسى

بغداد

جان نويل بونيو

الوفد العراقى

باريس

إيمانويل ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة