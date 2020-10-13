اليوم السابع
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رئيس الوزراء إيطاليا: قيود كوفيد الجديدة هدفها تجنب فرض إجراءات عزل عام ثانية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:22 م
رئيس الوزراء إيطاليا: قيود كوفيد الجديدة هدفها تجنب فرض إجراءات عزل عام ثانية جوزيبي كونتي
رويترز

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء إن الهدف الرئيسي للحكومة من فرض قيود جديدة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 هو تجنب زيادة كبيرة في حالات الإصابة مما قد يؤدي إلى فرض إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد.
 
ويفرض مرسوم الحكومة الذي وقعه كونتي اليوم الثلاثاء قيودا جديدة على التجمعات العامة والأنشطة الرياضية والمدرسية، وذلك بعد أن شهدت إيطاليا تضاعف عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا مطلع الأسبوع حيث اقتربت من ستة آلاف حالة إصابة يوم السبت.
 
وقال كونتي في مؤتمر صحفي "علينا أن نتجنب إغراق البلد في إجراءات عزل عام بعد أن بدأت عجلة الاقتصاد تدور مجددا".
 
وأضاف أن ارتفاع حالات الإصابة يرجع بشكل رئيسي للمجموعات المتعلقة بالعائلات والأصدقاء بينما الوضع في المدارس "جيد جدا".

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