رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق يشيد بقرارات الرئيس لدعم السيارات الكهربائية

كتبت : أماني سمير

قال اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذى لرابطة مصنعي السيارات سابقًا ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه قطاع السيارات خاصة الكهربائية منها والسيارات التي تعمل بالغاز، سوف يكون نقطة تحول في خارطة قطاع السيارات في مصر، لما لها من عوامل إيجابية كثيرة أبرزها الاعتماد علي الطاقة النظيفة، والتقليل من التلوث البيئي، كذلك جذب استمارات جديدة للدولة، وتعدد الاختيارات أمام المستهلك المصرى.

وأوضح مصطفي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مصر أخذت خطوة كبيرة ورائعة بتدشين أول مجمع صناعي للمركبات الكهربائية، لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن التوطين يعنى أن تمتلك المصانع والمعدات وتدريب العاملين على هذه التكنولوجيا الجديدة كليا، خاصة أن هذا التوجه أصبح ضرورة لا بد منها لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير لصناعة السيارات عالميا.

وعن أهم فوائد السيارات الكهربائية، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنها تحد من تلوث البيئة وتقلل تكلفة الوقود ، مضيفا أن هيئة النقل العام تمتلك 3000 أتوبيس، تصرف سولار سنويًّا بــ 430 مليون جنيه، وتصرف تغيير زيوت بــ 10 ملايين جنيه، والاستبدال بالسيارات الكهربائية سيلغى كافة هذه المصاريف من على عاتق الدولة، وذلك بعد انتشار الأتوبيسات الكهربائية فى القاهرة قريبًا.