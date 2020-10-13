رئيس الكنيسة الأسقفية وسفير جنوب السودان يناقشان تسهيل إجراءات السودانيين بمصر

استقبل المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الثلاثاء، السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان لدى القاهرة بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وأشاد السفير، بدور الكنيسة فى السودان فى مجال تشجيع الشباب على قبول التنوع ومواجهة القبلية التى كانت سببا فى الصراعات والحروب في البلاد موجهًا الشكر للكنيسة بمصر لرعايتها للسودانيين بالقاهرة.

وأكد السفير على أهمية الدور المصرى فى تقديم مساعدات لبلاده خاصة المركز الطبي بجنوب السودان الذى تم افتتاحه بجوبا مؤخرًا.

وناقش رئيس الأساقفة مع السفير فكرة الدعوة لمؤتمر لأبناء جنوب السودان الذين أتموا دراستهم الجامعية بمصر وذلك لتشجيعهم للعودة لإعادة تنمية جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما ناقشا كيفية تسهيل الإجراءات التى نتخذها مصر لإتمام مراسم الزواج لأبناء جنوب السودان.

من الجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية فى جنوب السودان هى أكبر الكنائس الأسقفية عددا وتربطها علاقات صداقة قوية مع نظيرتها الأسقفية بمصر.