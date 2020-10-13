اليوم السابع
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رئيس القابضة للتشييد والتعمير يرحب بشراكة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:00 ص
رئيس القابضة للتشييد والتعمير يرحب بشراكة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن الشركة القابضة وشركات الإسكان والتعمير التابعة لها ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما فى مشروعات التطوير العقارى.

أضاف هشام أبو العطا لـ"اليوم السابع" أن أبرز الشركات المرجبة بالشراكة مع القطاع الحاص شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتى لها بالفعل مشروعات مع القطاع الخاص بجانب استعداها لطرح عدة مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص فى تطويرها على مساحات تتراوح من 1500 إلى 1700 فدان.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أنه لا توجد أى نزاعات على أراضى الشركة، كما أن الشركة تقوم بنفسها باستخراج التراخيص اللازمة؛ مما يسهل المهمة على المنتفعين، لافتا أن خطة تطوير الشركة الجديدة تستهدف الاستفادة القصوى من حجم الأراضى مما يضع الشركة فى مكانها الطبيعى تزامنا مع إكمال عمليات تطوير الميريلاند وتطوير غرناطة علاوة على الهيكلة الشاملة للشركة ماليا وإداريا.

يشار أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلنت أمس عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة لتطوير الشركة.


القابضة للتشييد

هشام أبو العطا

قطاع الاعمال العام

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