وناشد بوكيلي المواطنين الامتثال لتدابير الحماية من خلال ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين والعزل الذاتي عند الشعور بالأعراض.

ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في السلفادور 30 ألفا و480 حالة، بالإضافة إلى 899 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.