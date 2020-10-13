اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 م
خالد صلاح
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رئيس الحكومة التونسية يؤكد ضرورة متابعة إجراءات محاصرة كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:44 م
رئيس الحكومة التونسية يؤكد ضرورة متابعة إجراءات محاصرة كورونا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي
أ ش أ

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أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، ضرورة متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاصرة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19)، والحد من تطور انتشاره والتنسيق بين جميع الجهات لإقرار إجراءات إضافية للتعاطي السريع مع تطور الحالة الوبائية بتونس.
ودعا رئيس الحكومة التونسية - خلال رئاسته، اليوم الثلاثاء، لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا - إلى ضرورة توفير الكمامات بالعدد المطلوب خاصة للفئات الاجتماعية الهشة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد المشيشي على ضرورة العمل من أجل تحقيق المعادلة بين ضمان الصحة العامة للتونسيين من جهة والمحافظة على سبل العيش الكريم لكل المواطنين ومختلف القطاعات التي تضررت جراء هذه الجائحة من جهة أخرى.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية كان قد أعلن، السبت الماضي، أنه سيتم فرض عقوبات مالية، بداية من الأسبوع الحالي، على كل المخالفين لارتداء الكمامات الواقية، في الأماكن العمومية.


تونس

هشام المشيشى

كورونا

كورونا فى تونس

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