دير مار جرجس الرزيقات بالأقصر يعدل مواعيد استقبال الزيارت للخميس 5 نوفمبر

كتب مايكل فارس

قدم دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، موعد استقبال زيارات الزوار لتبدأ الخميس 5 نوفمبر المقبل حتى 16 من نفس الشهر، بحسب بيان للكنيسة مساء اليوم، بعدما أعلن في وقت سابق أن الزيارات سوف تبدأ 10 نوفمبر.

وقد أصدر الدير تعليمات قال فيها، إنه أنه بناءً على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للدير، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، تقرر اقتصار احتفالات الدير لهذا العام 2020 على الزيارة فقط لمنع التجمعات وحماية المواطنين من العدوى.

وأضافت اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، فى بيان صحفى، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود أقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهى 16 نوفمبر 2020 المقبل، حيث إنه يجب على جميع الزوار مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة - ماسك طبي – مع مراعاة التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحذرت اللجنة البابوية المشرفة على إحتفالات الدير، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون في زيارة الدير والمزارات داخلها منع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.