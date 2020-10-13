دونالد ترامب: اليسار الراديكالى يحاول جاهدا تقويض إرث كريستوفر كولومبوس

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليسار الراديكالى، مشيرا إلى أنه يحاول جاهدا تقويض ما وصفه بإرث كريستوفر كولومبوس، قائلا :"إيطالي عظيم فتح فصلًا جديدًا في تاريخ البشرية من خلال اكتشاف الأمريكتين".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحاول اليسار الراديكالي جاهدًا تقويض إرث كريستوفر كولومبوس، فتح إيطالي عظيم فصلًا جديدًا في تاريخ البشرية من خلال اكتشاف الأمريكتين".



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