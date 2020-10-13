اليوم السابع
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دونالد ترامب: اليسار الراديكالى يحاول جاهدا تقويض إرث كريستوفر كولومبوس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:58 م
دونالد ترامب: اليسار الراديكالى يحاول جاهدا تقويض إرث كريستوفر كولومبوس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليسار الراديكالى، مشيرا إلى أنه يحاول جاهدا تقويض  ما وصفه بإرث كريستوفر كولومبوس، قائلا :"إيطالي عظيم فتح فصلًا جديدًا في تاريخ البشرية من خلال اكتشاف الأمريكتين".
 
 
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحاول اليسار الراديكالي جاهدًا تقويض إرث كريستوفر كولومبوس، فتح إيطالي عظيم فصلًا جديدًا في تاريخ البشرية من خلال اكتشاف الأمريكتين".
 
 
ترامب
ترامب

ومن جهة أخرى قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، هى الأكثر أهمية في تاريخ البلاد، متهما منافسه الديمقراطى جون بايدن بعقد اتفاقيات فاسدة مع اليسار المتطرف، مضيفا: "إذا وصل بايدن إلى الحكم فيساعدنا الله".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي وخلال كلمة له في أول تجمع انتخابي بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا مقام في ولاية فلوريدا: " أن الديمقراطييون سيقضون على الوظائف ويطلقون العنان لوقوع الجرائم، أخروجوا وصوتوا لي، بايدن لديه أجنده كارثية ستعمل على تدمير الإقتصاد وتقليل دخل الأمريكيين".

 

ترامب

دونالد ترامب

اليسار الراديكالى

كريستوفر كولومبوس

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