اليوم السابع
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دونالد ترامب: الجمهوريين سيقدمون رعاية صحية أفضل من الديمقراطيين بتكلفة أقل

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:04 م
دونالد ترامب: الجمهوريين سيقدمون رعاية صحية أفضل من الديمقراطيين بتكلفة أقل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة الديمقراطيين، مشيرا إلى أن الجمهوريين، والذين ينتمى إليهم ترامب، سيقدمون رعاية صحية أفضل بكثير من الديمقراطيين، وبتكلفة أقل بكثير.
 
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "سيقدم الجمهوريون رعاية صحية أفضل بكثير من الديمقراطيين، بتكلفة أقل بكثير، وسنحمى دائمًا الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا".
 
دونالد ترامب
دونالد ترامب

ومن جهة أخرى قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، هى الأكثر أهمية في تاريخ البلاد، متهما منافسه الديمقراطى جون بايدن بعقد اتفاقيات فاسدة مع اليسار المتطرف، مضيفا: "إذا وصل بايدن إلى الحكم فيساعدنا الله".

وأضاف الرئيس الأمريكي وخلال كلمة له في أول تجمع انتخابي بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا مقام في ولاية فلوريدا: " أن الديمقراطييون سيقضون على الوظائف ويطلقون العنان لوقوع الجرائم، أخروجوا وصوتوا لي، بايدن لديه أجنده كارثية ستعمل على تدمير الإقتصاد وتقليل دخل الأمريكيين".


ترامب

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الجمهوريين

الرعاية الصحية

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