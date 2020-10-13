دفاع هدير الهادى يؤكد نية والدها قتلها بعد قراءة اعترافاتها بالشرطة لكنه توفى

طلب الدكتور عصام الطباخ محامي المتهمة هدير الهادى، أصلياً واحتياطيا البراءة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن لا جريمة، وانعدام التحريات، وبطلان اعترافات المتهمة بمحضر الضبط، وتلفيق الاتهام من جانب ضابط الواقعة، وبطلان تحريات مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، كما دفع بانتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات، والخاصة بنشر صور خادشة للحياء العام، وانتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات والخاصة بالفعل الفاضح، وانتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الآداب، والمادة 25 من قانون الإنترنت والخاصة بالاعتداء على القيم والمبادئ المصرية.

وأوضح دفاع المتهمة، أن والد هدير الهادى، فور مشاهدته لما نشر عن ابنته عبر وسائل الإعلام أصيب بجلطة توفى على إثرها، مستطرداً: "أبوها أول ما شاف الاعترافات اللى نشرتها وسائل الإعلام قال مش هتكدب بنتى كده، دى لازم تتقتل، وأصيب بجلطة على الفور وتوفى".

وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز جلسة 27 أكتوبر الجارى للحكم على المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.