"دعم قطاع النسيج والملابس" ندوة للغرفة الألمانية للصناعة بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجارى، ندوة عبر تطبيق "مايكروسوفت تيم" تحت عنوان "دعم قطاع النسيج والملابس المتضرر من فيروس كورونا"، حيث تعد الندوة إحدى فاعليات مشروع التحالفات النسيجية المتوسطية TEX-MED Alliances والممول من الاتحاد الأوروبى، فى إطار برنامج التّعاون عبر الحدود فى حوض البحر الأبيض المتوسط للآلية الأوروبية للجوار ENI CBC MED Programme.

وأشارت الغرفة فى بيان لها، إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال النسيج والملابس والصباغة المتضررة من فيروس كورونا (كوفيد-19)، للوصول إلى التعافى السريع من الوضع السلبى الحالى، وكذلك اغتنام الفرص الجديدة الناشئة من جراء انتشار الوباء (المنسوجات الصحية، وإغلاق منافذ البيع بالتجزئة العالمية، والتحول الرقمى الشامل للأعمال، وغيرها من الفرص المتاحة) إلى جانب إقامة "تحالفات أوروبية - متوسطية" جديدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تفضى بدورها إلى تعزيز أوضاعها فى السوق على المدى الطويل.

وأضاف البيان، أن فريق المشروعات سيقوم خلال الندوة بعرض 4 مبادرات بمجالات التدويل والابتكار والاقتصاد الدائرى، وآليات التقدم للاشتراك فى المبادرة وكذلك القاء الضوء على الدعم الفنى والمالى المقدم الذى قد يصل إلى 10,000 يورو للشركات المشاركة فى المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع التحالفات النسيجية المتوسطية تنفذه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى مصر بالتعاون مع 6 دول هى إسبانيا، إيطاليا، اليونان، تونس، الأردن، فلسطين تحت ريادة الاتحاد الوطنى الإسبانى لصناعة المنسوجات (إسبانيا – كتالونيا)، فيما قد بدأ المشروع سبتمبر 2019 – وسينتهى فى سبتمبر 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 2.8 مليون يورو.