دراسة جديدة.. الأجسام المضادة للناجين من كورونا تقى من المرض لمدة 4 أشهر فقط

كتبت إيناس البنا

حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام (MGH) المدة التي تستغرقها مناعة فيروس كورونا 2 لدى الناجين من COVID-19.بأربعة أشهر

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين نجوا من مرض COVID-19 الحاد لديهم استجابات مناعية طويلة الأمد ضد -CoV-2.

تسلط الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Science Immunology ، الضوء على استجابة الجسم المناعية ضد COVID-19. كما أنه يوفر الأمل في أن الأشخاص المصابين بفيروس -CoV-2 سيطورون حماية دائمة ضد الإصابة مرة أخرى.



الأجسام المضادة تستمر 4 أشهر

للوصول إلى نتائج الدراسة، جمع فريق البحث عينات دم من 343 مريضًا مصابًا بفيروس -CoV-2 ، وكان معظمهم يعانون من حالات خطيرة، وتم الحصول على عينات الدم هذه لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد ظهور الأعراض.

قام الباحثون بعزل بلازما الدم ووضعوها على أطباق مختبرية مغلفة بـ RBD لبروتين السنبلة، ثم قاموا بتحليل كيفية ارتباط أنواع مختلفة من الأجسام المضادة في البلازما بـ RBD، و تمت مقارنة نتائج الدراسة مع عينات الدم التي تم جمعها من 1548 شخصًا قبل الجائحة.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستويات الجلوبولين المناعي G (IgG) ظلت مرتفعة في مرضى COVID-19 لمدة 4 أشهر وكانت مرتبطة بوجود أجسام مضادة واقية معادلة، والتي أظهرت انخفاضًا طفيفًا في النشاط بمرور الوقت.

وخلص الباحثون إلى أنه من المرجح جدًا أن يتمتع الأشخاص بالحماية لمدة 4 أشهر، مما يدل على وجود استجابات أساسية للأجسام المضادة لـ COVID-19.

قياسات مستوى IgG أكثر دقة

ووجدوا أيضًا أن قياس مستويات IgG كان أكثر دقة في اكتشاف الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة 14 يومًا على الأقل.

وأضاف الفريق أيضًا أن الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي لديهم استجابات الجلوبولين المناعي A (IgA) والحلوبولين المناعي M (IgM) التي استمرت لفترات قصيرة تنخفض إلى مستويات منخفضة في حوالي شهرين ونصف بعد الإصابة. إذا كانت نتيجة اختبار المرضى إيجابية لهذه الأجسام المضادة ، فقد يكونون قد أصيبوا بـ COVID-19 في الشهرين الماضيين.