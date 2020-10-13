حملات لإزالة الإشغالات بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ ـ محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفرالشيخ إزالة كافة الإشغالات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات الغير مرخصة والمنتهى ترخيصها بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، موجها بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين. .

أشرف المهندس هانى يوسف، رئيس مدينة سيدى غازى، على أعمال الحملة المكبرة لرفع جميع اللوحات الإعلانية والتجارية الغير مرخصة سواء على المنازل، او على أعمدة الإنارة بشوارع المدينة.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لرفع جميع الاشغالات، والاعلانات المخالفة والمعلقة بدون ترخيص بالمدينة، مؤكداً ان الحملة مستمرة لحين رفع جميع الاشغالات والاعلانات المخالفة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الدعاية والاعلان، وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية.

كما وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وأشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على محلات بيع الدواجن، واللحوم المجمدة، والمخابز، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، بالتنسيق مع ادارة التموين، والصحة، والطب البيطري.

أسفرت الحملة عن ضبط 114 كيلوجرام دواجن مجمدة مجهولة المصدر، 20 كيلوجرام لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية "، بالإضافة الى تحرير المحاضر للمخالفات المتنوعة منها " محضر جنح أمن دولة طوارئ لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية لأحد محلات الجزارة، محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة لأحد المطاعم، محضر نظافة، محضر جنح أمن دولة طوارئ لمنع مأمورى الضبط القضائى من تأدية عملهم"، فضلاً عن إعدام 10 كيلوجرام دواجن مجمدة، و3.5 كيلوجرام لحوم ضانى مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى نتيجة للتغير فى الخواص الطبيعية بأحد المطاعم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.



حملات لإزالة الإشغالات



حملات لإزالة الإشغالات



حملات لإزالة الإشغالات