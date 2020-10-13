حسام حسنى: جاهزون لأى احتمالات خاصة بانتشار فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك خلطا كبيرا بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، ويتم التفرقة بينهما من خلال عمل التحاليل والفحوصات والمسحة، لافتا إلى أن معظم الوفيات بسبب فيروس كورونا بسبب تأخر طلب العلاج.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن أى شخص يصاب بأعراض حتى لو أنفلونزا عادية لابد أن يحلل حتى يطمئن، لافتا إلى أن الأدوية متوافرة والبرتوكول العلاج به الأدوية القادرة على الشفاء من الفيروس، متابعا: جاهزون لأى احتمالات خاصة بانتشار كورونا.



ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن هناك 2300 مشارك في التجربة الخاصة بالتجارب السريرية للقاح ضد كورونا في مصر، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة الخاصة باللقاح مع نهاية هذا العام، ومن المقرر أن تنتهى أيضا التجربة الثالثة الخاصة بلقاح ضد كورونا، مستطردا: نتوقع أن تكون اللقاحات ناجحة تماما، حيث إن نسبة الوقاية والأمان والفعالية بشكل جيد جدا، مؤكدا أن وزارة الصحة على أتم استعداد لأى احتمالات.