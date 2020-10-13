حزب جبهة التحرير الجزائرى يشيد باعتماد حكومة الأغلبية بتعديلات الدستور المقترحة

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أشاد أبوالفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري (صاحب التمثيل الأكبر في البرلمان) باعتماد حكومة الأغلبية في مشروع التعديلات الدستورية التي ستطرح في استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تعد تصحيحا لوضع سابق خاطئ.

وقال الأمين العام للحزب -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الدستور السابق لم يخدم الأحزاب، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي يؤيدها حزبه تكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد الفترات الانتخابية للرئاسة والبرلمان وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي.

وتابع أن "باب الحريات يعد مكسبا يفتخر به في مشروع التعديل الدستوري الذي وفر ضمانا من أعلى مرجع قانوني لحق المواطنين في ممارسة حرياتهم وجاء النص عليه في هذه الوثيقة الأساسية استجابة لتطلعات المواطنين.

ودعا بعجي كوادر الحزب للعمل بقوة للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في التصويت لصالح التعديل الدستوري المقترح ومحاربة الشائعات التي ترددها بعض الأطراف التي لا ترغب في استقرار الوطن.