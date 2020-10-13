اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب جبهة التحرير الجزائرى يشيد باعتماد حكومة الأغلبية بتعديلات الدستور المقترحة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:01 م
حزب جبهة التحرير الجزائرى يشيد باعتماد حكومة الأغلبية بتعديلات الدستور المقترحة برلمان الجزائر- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد أبوالفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري (صاحب التمثيل الأكبر في البرلمان) باعتماد حكومة الأغلبية في مشروع التعديلات الدستورية التي ستطرح في استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تعد تصحيحا لوضع سابق خاطئ.
 
وقال الأمين العام للحزب -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الدستور السابق لم يخدم الأحزاب، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي يؤيدها حزبه تكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد الفترات الانتخابية للرئاسة والبرلمان وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي.
 
وتابع أن "باب الحريات يعد مكسبا يفتخر به في مشروع التعديل الدستوري الذي وفر ضمانا من أعلى مرجع قانوني لحق المواطنين في ممارسة حرياتهم وجاء النص عليه في هذه الوثيقة الأساسية استجابة لتطلعات المواطنين.
 
ودعا بعجي كوادر الحزب للعمل بقوة للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في التصويت لصالح التعديل الدستوري المقترح ومحاربة الشائعات التي ترددها بعض الأطراف التي لا ترغب في استقرار الوطن.

الجزائر

تعديلات دستورية

أبوالفضل بعجى

حزب جبهة التحرير الوطني

برلمان الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار الرئيس الجزائري: التعديلات الدستورية تتضمن نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:33 م

انطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجزائرية وحتى 28 أكتوبر.. الرئيس الجزائرى: الشعب فصل بصفة نهائية فى مسألة الهوية.. ويشارك فى الحملة أعضاء من الحكومة وجمعيات وطنية وأحزاب سياسية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:00 ص

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتحفظ على مضمون بعض مواد التعديل الدستورى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 05:00 م

"جبهة التحرير الجزائري": التعديلات الدستورية محطة مهمة فى مسار الإصلاح السياسي

السبت، 03 أكتوبر 2020 05:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة