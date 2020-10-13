اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز "جد" بتهمة قتل حفيده بالخطأ لحين ورود تحريات المباحث

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:46 ص
حجز "جد" بتهمة قتل حفيده بالخطأ لحين ورود تحريات المباحث حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحت إشراف الستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، والمستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حجز "عادل إ س" 62 عاما بالمعاش، لحين ورود تحريات رجال المباحث، في تهمة مقتل حفيده بالخطأ، كما صرحت النيابة بدفن جثمان الطفل "مالك ع أ" يبلغ من العمر عام ونصف.

تعود الواقعة إلى تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا بوجود سيارة مسرعة اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها 3 أشخاص، هم "عادل إ س" 62 عاما بالمعاش، وابنته، وحفيده "مالك ع أ" يبلغ من العمر عام ونصف، مما أدى إلى سقوط الثلاثة وإصابتهم، إلا أن إصابات الطفل كانت بالغة.

وورد تقرير المستشفى بأن إصابات الطفل كانت كسر بالجمجمة ونزيف داخلى أدى إلى الموت على الفور، وبالفحص تبين عدم صدق الرواية، حيث أكدت التحريات أن جد الطفل كان يستقل الدراجة النارية لشراء بعض المستلزمات، وخلفه ابنته خالة الطفل، وحفيده الطفل "مالك"، وأصيب بنوبة السكر أثناء القيادة مما أدى إلى اصطدامه بجانب الطريق وسقطوا على الأرض.

وبالفحص تبين إصابة الجد وابنته، بينما كانت إصابات الطفل على النحو المبين، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

اخبار مصر

حادث تصادم

دراجة نارية

شبرا الخيمة

نيابة ثان شبرا الخيمة

جد يقتل حفيده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أحمد الدقميرى" مأمورا لشبرا الخيمة ثان.. حركة تنقلات محدودة بأمن القليوبية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:40 م

رفع 500 طن مخلفات وقمامة بحملة مكبرة فى شبرا الخيمة.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:49 م

ضبط 9200 كتاب بدون تفويض داخل مطبعة بدون ترخيص فى شبرا الخيمة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:15 م

175 جنيها رسوم التصالح للمبنى المكون من 4 أدوار في حي غرب شبرا الخيمة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 10:43 ص

رئيس استئناف القاهرة يكلف الصادق بمأمورية استئناف شبرا الخيمة

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 01:16 م

12 محتجزا يخرجون من مستشفى النيل لقسم أول شبرا الخيمة بعد شفائهم من الاختناق

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 10:35 ص

إصابة 12 محجوزا بقسم أول شبرا الخيمة بحالة اختناق لتصاعد أدخنة بجوار الحجز

الأحد، 27 سبتمبر 2020 10:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة