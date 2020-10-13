حبس 6 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 3 كيلو حشيش وهيروين بالإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسكندرية، فى شن حملة مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار وحيازة المواد المخدرة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها بدوائر مختلفة بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عناصر إجرامية من تجار وحائزي المواد المخدرة بأنواعها بمختلف دوائر أقسام الشرطة في الإسكندرية.

وضبط بحوزة المتهمين 2 كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، و985 جراما من مخدر الهيروين، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالي وبمواجهة المتهمين، اعترفوا في التحقيقات بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة والتي قررت حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.