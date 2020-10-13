حبس مزارع تخلص من جثة شقيقه بعد مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مزارع ونجل شقيقته وصديقه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتخلصهم جثة شقيق الأول الذي توفى أثناء التنقيب عن الأثار، خوفا من فضح أمرهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" م ع " 33 سنة مقيم بساتين بركات دائرة المركز، جثة هامدة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات أثناء قيام المتوفى بالتنقيب عن الأثار لقى مصرعه أثر انهيار جدار عليه، وقام شقيقه ونجل شقيقته وجارهم بالتخلص من جثته خوفا من كشف أمرهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت تحريات إلى قيام المتهمين بإخفاء الجثة خوفا من فضح أمرهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى نيابة بلبيس للتحقيق معهم.