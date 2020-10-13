حبس عاطلين بتهمة سرقة 700 ألف من داخل سيارة بالنزهة

قررت نيابة النزهة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة 700 ألف جنيه من داخل سيارة فى منطقة النزهة، وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (صاحب ومدير شركة مقاولات) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى (700 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ووضعه داخل حقيبة السيارة ملكه، وتوجهه بالسيارة لأحد الشوارع بدائرة القسم، ولدى عودته إليها اكتشف كسر الزجاج الخلفى وسرقة المبلغ المالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (أجرة) "تاكسى" ملك (سائق "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (عاطل "له معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج" باستخدام قطع بوجيه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى (590 ألف جنيه) بمسكنهما وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .