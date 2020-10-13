جهاز حدائق أكتوبر ينظم أكبر حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة

كتب أحمد حسن

نظم جهاز حدائق أكتوبر، أكبر حملة لإزالة مخالفات البناء، والإشغالات داخل المدينة، وخاصة فى المناطق المجاورة لسوق الجملة، ومدخل سوق الجملة. من جانبه، قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إن الحملة تمكنت من إزالة كافة المخالفات والإشغالات الواقعة على مدخل سوق الجملة بالمدينة، فضلا عن إزالة مخالفات البناء داخل المدينة.



تنفيذ حملة الإزالات

وأكد المهندس أشرف فتحى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة، ستشهد تنظيم العديد من الحملات الأمنية، لإزالة كافة الإشغالات بالمدينة، لتجنب ظهور أى عشوائية داخل المدينة.

كان المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد فى تصريحات سابقة، انه تم بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمنطقة 1185 عمارة "إسكان اجتماعي" بمساحات تراوحت بين 16 م2 و 33 م2، بقيمة بيعية للمزاد بلغت نحو 27 مليون جنيه.



جانب من الحملة

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أن أسعار بيع المتر المربع الواحد للمحال تراوحت بين 77 ألف جنيه و119 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت – فاكهة – جزارة - مجمدات) وغير ذلك، استمراراً لمسيرة الجهاز لزيادة الخدمات بالمشروعات الجديدة، وتشجيع الاستثمار بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه حضر جلسة المزاد، ممثلون عن الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.