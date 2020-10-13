جنايات المحلة تحيل أوراق مغتصب ابنته 9 مرات بعد توثيقها وضربها بكرباج للمفتى

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نجلة المتهم وتدعى"سعاد" تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيا بالإكراه وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه باستخدام كرباج. وتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم.

وباشرت نيابة الطفل التحقيقات في القضية واستعمت لأقوال المجني عليها والتي اتهمت والدها باغتصابها كرها عنها واستخدامه كرباج وتوثيقها واكراهها لممارسة الجنس معه.

كما كشفت التحقيقات في القضية ان المتهم ارتكب جريمته 5 مرات مع نجلته كرها عنها، وقيامه باستغلال عدم تواجد زوجته بالمنزل في ارتكاب جريمته النكراء.

واعترف المتهم تفصيليا في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته في حق نجلته، وتم إحالته لمحكمة جنايات المحلة واصدرت حكمها المتقدم.