جامعة المنصورة تخصص 4 عيادات عيون متنقلة للكشف على المكفوفين

الدقهلية شريف الديب

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، اليوم بنادي النيل احتفالية خاصة " للمكفوفين " تحت شعار "معا نستطيع" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين، وتعظيماً منها لكفاح أصحاب العصا البيضاء.

تضمنت فعاليات اليوم مشاركة مركز العيون بتخصيص 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين وضعاف البصر وعمل فحوصات للعين وتقديم العلاج وتحويل الحالات التى تحتاج الى جراحة أو متابعة لمركز طب وجراحة العيون .

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الاحتفالية أن التحدى يجب أن يكون جزء من حياتنا وأن الاعاقة لا تشكل عقبة أمام التميز والابداع ،مشيرا أن الجامعة تقدم كل الدعم الى المكفوفين وتم انشاء مركز لرعاية ذوى الهمم سيتم افتتاحه قريبا لتقديم الخدمات المختلفة للطلاب داخل وخارج الجامعة ، كما يوجد مركز للأنشطة الرياضية بالإضافة الى جمعية مكافحة العمى بمركز العيون بالجامعة .

في سياق أخر نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، بمديرية الصحة بالدقهلية، المرحلة الأولى من التجريع الجمعي للبؤر ذات الانتشار العالي بالقري، بعدد10ادارات صحية.

وتم تجريع 137209 مواطن بعدد أقراص 365124 قرص، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بالبؤر ذات الانتشار العالي بالقرى بعدد 5 إدارات صحية بمستهدف 40300 مواطن بعدد أقراص 104600 قرص وفي نفس التوقيت يتم عمل مكافحة القواقع بالمجاري المائية بذات البؤر عالية الإصابة وفحصها معملياً وذلك عن طريق العلاج الكيماوي والميكانيكي.