جامعة القناة تنظم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن أرض مصر شاهده على تاريخ من الصبر والصمود والانتصار وارتوت بأذكى الدماء، دماء شهداء الذين قدموا أنفسهم لوطنهم دفاعا عن الشرف والأرض والكرامة.

جاء ذلك أثناء كلمته الافتتاحية للاحتفالية الكبرى التى نظمتها جامعة قناة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة، وكوكبة من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وجميع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومديرى إدارات الجامعة.

وقال الدكتور أحمد زكى، إن هذه الذكرى رسخت فى وجدان كل مصرى وعربى قهر المستحيل ومجابهة التحدى أمر مرهون تحقيقه بأن تجتمع الإرادة الوطنية مع الإدارة الواعية.

وأكد الدكتور أحمد زكى أن أسرة جامعة قناة السويس تؤكد تأييدها وثقتها الكاملة في قيادتنا وقدرتنا المؤسسية والبشرية وعازمون على مجابهة التحدى والصعاب مهما بلغت، متسلحين بالإرادة الجادة والإدارة الرشيدة، حاشدين الوعى الوطنى نحو حب الوطن والإخلاص فى الحفاظ عليه، ومشاركين بكل ما أوتينا من قوة فى معركة البناء والتنمية التى بدأتها مصر منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، مؤكدين دعمنا الدائم للقيادة السياسية وواثقين وداعمين لرؤية الدولة المصرية نحو مواجهة التحديات والتهديدات التى تحيط بالمنطقة فى ظل ظروف تاريخية استثنائية واثقين فيها من نصر الله بأذن الله لمصر.

وأتم رئيس جامعة القناة: "كل عام ومصرنا بخير قيادة وشعبا، وتحية تقدير وإجلال وتعظيم للقوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة.. الدرع والسيف الذي حمى ويحمى ويبنى الوطن".

يأتى الحفل بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية مع فقرات فنية متميزة لاوركسترا الحلم بقيادة الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتور بسمه محمود.