جامعة أسيوط تفتتح صالة 16 بلقاء الطلاب الجدد بـ"المصرية الأهلية".. صور

أسيوط فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما حققته الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى من إنجازات ونجاحات رائدة منذ إنشائها وحتى الآن، وتميزها على المستوى الإقليمى فى تقديم كافة الخدمات التعليمية بنظام التعلم الإلكترونى على أعلى مستوى من الجودة، ودورها فى إعداد قادة يكون لهم تأثيرهم الإيجابى على الجانبين الاقتصادى والمجتمعى فى مصر والعالم.

جاء ذلك فى إطار استقبال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لوفد من الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى، يضم كلاً من الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة، والدكتور أيمن الديب نائبه لشئون التعليم والطلاب، وحسنى عبد الله المستشار المالى والإدارى للجامعة، وهدى إبراهيم المستشار القانونى للجامعة، والدكتورة نورهان العيسوى مدير المكتب الإعلامى للجامعة، وبمشاركة الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز أسيوط للجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية، و جورج سامى المعيد بكلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وذلك على هامش فعاليات انعقاد اللقاء التعريفى للطلاب الجدد بالجامعة المصرية الأهلية للتعلم الالكترونى .

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد المنشاوى على إستراتيجية الجامعة الساعية إلى تقديم خدمة تعليمية متكاملة داخل كافة قطاعاتها ومؤسساتها التعليمية فى مختلف التخصصات والتطوير المستمر للبيئة التعليمية بما يواكب أحدث النظم العالمية مشيراً فى ذلك إلى تميز الجامعة الإلكترونية فى استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة فى التدريس للطلاب، ودعم نهج الابتكار والإبداع لدى الشباب فى المجالات التقنية.

كما قام الدكتور أحمد المنشاوى بافتتاح صالة 16 وهى واحدة من أكبر صالات المحاضرات المخصصة لفرع الجامعة المصرية التابع للجامعة والوقوف على أبرز التجهيزات والإعدادات المخصصة للصالة بما يمكنها من القيام بالدور المنوط فى خدمة العملية التعليمية.

ومن جانبه أهدى الدكتور هشام عبد السلام درع الجامعة المصرية للدكتور أحمد المنشاوى كهدية تذكارية تقديراً لما تقدمه إدارة جامعة أسيوط من دعم ورعاية لنشاط الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وترحيباً بمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.



إفتتاح الصالة



وفد من الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى