جامعة أسيوط تحتضن طلاب "المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى".. صور

أسيوط فريق المحافظات

استضافت جامعة أسيوط اليوم اللقاء التعريفى للطلاب الجدد بالجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى، و الدكتور أيمن الديب نائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور ممدوح فاروق مدير مركز أسيوط للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وحسنى الوكيل المستشار المالى والإدارى للجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وبمشاركة الطلاب الجدد وأولياء أمورهم.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى، لإتاحتها الفرصة أمام طلابها فى التعلم الالكترونى فى ظل ما يشهد العالم من التحول الرقمى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل و اكتساب المزيد من المهارات العملية و العقلية ، مؤكداَ على ضرورة اختيار الطلاب الجدد للمسار الصحيح فى التخصصات العلمية و إتقان العديد من اللغات الأجنبية و تنمية مهاراتهم العلمية و البحثية و تنمية الانتماء لدى جامعتهم بما يساهم فى تفوقهم و تميزهم العلمى و العملى ،مشيراَ إلى ترحيب إدارة جامعة أسيوط بكافة أشكال التعاون المشترك بين الطرفين فى الخدمات المتميزة من رعاية طبية و صحية و المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية بما يعود بالنفع على مجمعتنا المصرى و إعداد قادة المستقبل ملتزمين بالمسؤولية اتجاه الوطن .

وخلال اللقاء وجه الدكتور هشام عبد السلام الشكر إلى إدارة الجامعة باعتبارها أحد المؤسسين للجامعة المصرية للتعلم الالكترونى خلال ال 12 عام السابقين ودعمها المستمر على المستوى العلمى و البحثى ،مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى على توطيد أواصر التعاونى المستقبلى مع كافة قطاعات جامعة أسيوط بما يساهم فى رفع كفاءة و مستوى العملية التعليمة بين الطرفين و تبادل الخبرات فيما بينهم لمواكبة كل ما هو جديد فى التعليم الالكترونى من حيث الأساليب و الطرق المستحدثة فى التعليم عن بعد و دورهم فى العمل من أجل بناء تقدمه، و فى نهاية اللقاء تبادل الدكتور شحاتة غريب و الدكتور هشام عبد السلام الدروع التذكارية.



اللقاء التعريفى للطلاب الجدد



اللقاء التعريفى للطلاب الجدد