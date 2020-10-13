اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس تعلن ارتفاع إجمالى الجثث المنتشلة من حادث غرق مركب بصفاقس إلى 17 جثة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:00 م
تونس تعلن ارتفاع إجمالى الجثث المنتشلة من حادث غرق مركب بصفاقس إلى 17 جثة الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت وحدات الحرس البحري والبحرية التونسة، من انتشال 4 جثت جديدة جراء المركب الغارق نهاية الأسبوع الماضي عرض سواحل منطقة الكتاتنة بمدينة صفاقس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الجثث المنتشلة حتى الآن إلى 17 معظمهم نساء وأطفال.
وأوضحت وحدات الحرس البحري - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إحدى الجثث المنتشلة، اليوم، تعود لمواطن تونسي يرجح أنه ربان المركب الغارق؛ أما الجثث الثلاث الأخرى فتعود لمهاجرين من دول جنوب الصحراء. 
تجدر الإشارة إلى أن المركب الغارق انطلق من سواحل منطقة الكتاتنة بمدينة صفاقس وكان على متنه 29 شخصًا منهم تونسيان، ولم يتم إنقاذ سوى 7 أشخاص تم تقديم الإسعافات والعلاج لهم.


تونس

غرق مركب هجرة

صفاقس

وحدات الحرس البحري

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