اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:54 م
خالد صلاح
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تونس تعلن إصابة 1005 حالات بكورونا فى المدارس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:46 م
تونس تعلن إصابة 1005 حالات بكورونا فى المدارس كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 1005 حالات ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 2662.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن من بين حالات الإصابة 441 تلميذًا و436 معلمًا و96 كادرًا، إضافة إلى 32 إصابة في صفوف العاملين.
يذكر أن تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في أخر إحصائية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.


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