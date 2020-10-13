تنمية شاملة × 6 سنوات.. "الكهرباء" تعزز شبكاتها بمرسى علم والقصير لأول مرة

تنمية شاملة تشهدها البلاد، تشمل المحافظات الحدودية والأطراف بنفس مستوى العاصمة والمدن والمحافظات الأخرى، قامت خلالها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بربط مدينتى مرسى علم والقصير لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء، اليوم السابع يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخطة الوزارة لتنمية الساحل الشمالى الغربى لقناة السويس حيث قامت الوزارة بعمل الآتي:

1-اطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف وربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

2- إنشاء محطة محولات القصير جهد 66/22 ك.ف قابلة للتوسيع بجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة.

3- إنشاء الخط الكهربى سفاجا/ القصير بطول حوالى 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 360 مليون جنيه.

3- تركيب محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 60 مليون جنيه.

4-البدء فى إنشاء الخط الهوائى القصير/ مرسى علم/ برنيس بطول حوالى 285 كم وبجهد 220 ك.ف وتكلفة استثمارية حوالى مليار جنيه.

5- توسيع محطة سفاجا بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 30 مليون جنيه.