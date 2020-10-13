تنفيذ 5 مشاريع مراكز تكنولوجية بتكلفة 15 مليون جنيه فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على الجهود المتواصلة للعمل على تلبية كافة طلبات المواطنين وحل الشكاوى الواردة وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020.

وأشار الانفوجراف إلى انه تم خلال عامين تنفيذ 5 مشاريع مراكز تكنولوجيه بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة المواطنين فى اطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمة.

وفيما يخص الخدمات الجماهيرية أوضح الانفوجراف انه تم عقد 36 لقاء وتم تلقى 839 شكوى وتم حلها، وقامت صيدلية دعم الدواء بالمحافظة بتقديم العلاج بالمجان لعدد 11 ألف و500 مستفيد بتكلفة 5،5 مليون جنيه، كما تم تلقى 14 ألف و600 شكوى عبر خدمات التواصل الاجتماعى، وكذا 11 ألف و500 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة و900 شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع بالاضافة إلى 18 ألف شكوى عبر مراكز خدمة المواطنين، حيث تم التعامل معها جميعا والعمل على حلها ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية طلباتهم.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات المتميزة فى التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بالتجاوب فى حل الشكاوى وخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومبادرة صوتك مسموع.