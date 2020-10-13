تنسيق روسى مع مجلس الأمن لصياغة اتفاقات قمة الدول الخمس الدائمين

أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء إن روسيا تعمل مع الشركاء على تنسيق جدول أعمال وصيغ الاتفاقات النهائية لقمة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف لافروف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "تعلمون جميعا بمبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة بين الزعماء الخمسة، ونتوقع انعقاد هذه القمة بمجرد أن يسمح الوضع الصحي والوبائي.. نحن على اتصال مع الشركاء لنتفق على مفهوم هذه القمة وجدول أعمالها، وصيغ الاتفاقات النهائية الممكنة".