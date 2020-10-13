اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:49 م
خالد صلاح
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تنسيق روسى مع مجلس الأمن لصياغة اتفاقات قمة الدول الخمس الدائمين

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:50 م
تنسيق روسى مع مجلس الأمن لصياغة اتفاقات قمة الدول الخمس الدائمين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء إن روسيا تعمل مع الشركاء على تنسيق جدول أعمال وصيغ الاتفاقات النهائية لقمة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف لافروف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "تعلمون جميعا بمبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة بين الزعماء الخمسة، ونتوقع انعقاد هذه القمة بمجرد أن يسمح الوضع الصحي والوبائي.. نحن على اتصال مع الشركاء لنتفق على مفهوم هذه القمة وجدول أعمالها، وصيغ الاتفاقات النهائية الممكنة".


روسيا

سيرجى لافروف

مجلس الأمن الدولى

الدول الخمس دائمة العضوية

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